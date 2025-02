LdC : Rodri répond cash sur le tifo destiné à Vinicius Jr

Hier soir, les supporters de Manchester City ont provoqué Vinicius Jr (24 ans) avant le coup d’envoi du choc de Ligue des champions contre le Real Madrid. En effet, ils ont déployé un tifo sur lequel on peut voir Rodri avec le Ballon d’Or. Le tout était accompagné du message "Stop crying your heart out" ("Arrête de pleurer"), qui est le titre d’une chanson du groupe Oasis.

Un bon tacle à destination de Vini Jr, sacré deuxième lors de la dernière cérémonie. De son côté, Rodri, qui a été aperçu en train de prendre le tifo en photo depuis les tribunes, a été interrogé sur le sujet par El Chiringuito après la rencontre. Le média ibérique lui a demandé ce qu’il en pensait. Et l’Espagnol, qui avait le visage fermé après la défaite de son équipe 3 à 2, a simplement répondu : «très bien.»