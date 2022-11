CdM 2022, Cameroun : Devis Epassi ne savait pas pour André Onana

La suite après cette publicité

Pour se qualifier en huitièmes de finale, le Cameroun a affronté la Serbie lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2022. Une rencontre où les Lions Indomptables ont arraché le nul (3-3). Mais avant le coup d'envoi de la partie, André Onana (26 ans) était annoncé absent. En effet, l'AFP a annoncé que le portier titulaire avait été écarté pour des raisons disciplinaires. «Onana a demandé à s'en aller et nous l'avons accepté», a désamorcé Rigorbert Song, son sélectionneur.

Titularisé face à la Serbie, Devis Epassi s'est exprimé sur cette polémique. «J'ai parlé à l'entraîneur hier soir. Il ne m'a rien dit sur Onana, juste d'être prêt pour le match, ce que je fais toujours. Ce matin, quand j'ai vu l'équipe, j'étais titulaire et je me suis préparé comme je le fais pour chaque match. Non, non, non, non, je n'ai pas parlé à André Onana parce que c'était la nuit. On est amis, pas de problème. Je l'appelerai», a-t-il expliqué en conférence de presse.