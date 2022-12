Maroc : Walid Regragui livre ses ambitions avec les Lions de l’Atlas et scelle déjà son avenir !

La suite après cette publicité

Au Qatar cet automne, le Maroc est devenu la première nation africaine et arabe à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, en se défaisant d’une poule compliquée (Croatie, Belgique, Canada) avant d’éliminer l’Espagne (0-0, 3-0 aux t.a.b.) puis le Portugal (1-0) en quarts, avant de tomber face à l’équipe de France dans le dernier carré (0-2). Un parcours salué et soutenu non seulement par l’ensemble du peuple marocain, mais également aux quatre coins du monde, qui n’attendait pas les Lions de l’Atlas à un tel stade de la compétition. Après une quatrième place acquise dans le Mondial qatari, ratant le podium de peu face à la Croatie (défaite 2-1 pour le match de la 3e place), le sélectionneur marocain Walid Regragui, arrivé en pompier de service fin août après le limogeage de Vahid Halilhodzic, raconte d’abord le retour triomphant de son groupe au Maroc.

« C’est toujours un rêve, magnifique, d’être reçu par Sa Majesté. Sincèrement, il nous a beaucoup soutenus. Ce qu’il fait pour notre pays, le sport en général et en particulier le football, c’est extraordinaire, c’est sa réussite aussi. Les installations dont on dispose aujourd’hui, l’Académie, les moyens et le soutien moral donné pendant cette Coupe du Monde, c’est quelque chose qu’on n’oubliera pas », a-t-il d’abord raconté au micro de Le360 Sport, avant d’expliquer l’une des clés de sa réussite à la Coupe du Monde. « Le football marocain fait désormais partie du gotha mondial c’est un honneur pour le Royaume, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Hespress. La ferveur populaire était incroyable. Elle a permis aux joueurs de prendre la mesure des attentes du peuple. C’est positif, car cette passion populaire servira dans le futur à pousser les joueurs à donner le maximum de de mouiller au mieux le maillot »

Regragui veut installer un « mindset de vainqueur »

Le technicien de 47 ans ne souhaite néanmoins pas se reposer sur ses lauriers, et espère confirmer ce parcours historique lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, prévue l’hiver 2024 en Côte d’Ivoire, avec la 11e sélection mondiale au classement FIFA : « dans un an, on a une compétition continentale, on a envie de représenter le Maroc le plus haut possible. On sait bien que le football n’a pas de mémoire donc il va falloir aller de l’avant », a-t-il expliqué au micro du média marocain, poursuivant sur les critères à prendre en compte pour espérer une présence dans le groupe Maroc pour les prochaines échéances. « On a des joueurs en tête, mais on a aussi un groupe de haut niveau. Pour l’intégrer, il faudra être aussi au haut niveau et montrer qu’on mérite de porter le maillot de l’équipe nationale, c’est le message que j’ai envie d’envoyer à tout le monde. Il va falloir être régulier, titulaire dans son club ou se battre pour être titulaire, et ainsi intégrer la quatrième équipe du monde ».

Enfin, le chef de meute des Lions de l’Atlas n’a pas hésité à se fixer un ultimatum avec la Fédération Royale Marocaine de Football, qui pourrait le voir quitter le banc de la sélection en février 2024 : « nous voulons nous maintenir au même niveau et progresser vers le meilleur. C’est pour cela que ce mindset (état d’esprit en anglais, ndlr) de vainqueur doit se maintenir, nous devons d’abord rester parmi les quatre premières équipes du continent. A mon niveau, je veux arriver au minimum en demi-finale de la prochaine CAN, si je n’y arrive pas alors, je m’en irai et le nouveau coach de l’équipe devra continuer dans le même état d’esprit, c’est-à-dire, viser les demi-finales ou les finales, c’est comme ça que le Maroc progressera », conclut-il l’entretien accordé à la chaîne de télévision Arryadia. Regragui se fixe donc de grandes ambitions pour tenter d’élever au mieux le niveau du football marocain en Afrique et dans le monde, et pourquoi pas aller chercher un second sacre final dans une CAN, que le Maroc n’a plus remporté depuis 1976…