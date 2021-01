MU : les détails de l'offre pour Facundo Medina dévoilés

Facundo Medina (21 ans) n'a pas tardé à s'imposer au Racing Club de Lens. Arrivé l'été dernier en provenance de Talleres, le défenseur central argentin aurait ainsi tapé dans l'œil de Manchester United.

Selon les informations de la Voix du Nord, les Red Devils pourraient même formuler dans les prochaines heures une offre de 12 millions d'euros au club nordiste, avec possibilité de lui prêter le joueur pour les six derniers mois de la saison. Pour rappel, le RC Lens avait déboursé 3,6 millions d'euros (plus 2,4 millions de bonus) pour enrôler Medina l'été dernier. Depuis son arrivée en France, Facundo Medina a disputé onze matchs en Ligue 1 (un but marqué).