OM : Jean-Louis Gasset explique pourquoi il ne fait plus jouer Joaquin Correa

Lorsque Joaquin Correa est arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt payant de 2 M€ assorti d’une option d’achat fixée à 13 M€, l’Argentin suscitait un certain engouement. Mais contrairement à ce qu’il s’était passé avec Alexis Sanchez, un autre Sud-Américain arrivé en provenance de l’Inter, Correa n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui. C’est simple : en quinze apparitions, toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans n’a marqué aucun but, ni délivré de passe décisive.

Depuis le début de l’année 2024, Correa est d’ailleurs placardisé avec seulement quatre bouts de matches (même pas un total de 25 minutes de jeu) au compteur. Disparu des écrans radars depuis son entrée en jeu à Clermont le 2 mars dernier, le numéro 20 est la cible de critiques, surtout depuis que son salaire mensuel brut de 450 000€ a été révélé dans les médias. De quoi rendre son avenir à Marseille très incertain, malgré la volonté de l’Inter de revoir ses conditions à la baisse pour s’en débarrasser.

Correa a demandé à voir Gasset

Cet après-midi, Jean-Louis Gasset était présent en conférence de presse. À cette occasion, le coach phocéen a expliqué pourquoi Correa ne jouait plus. « Il est tout le temps dans le groupe et tout le temps à l’entraînement. Il est dans un secteur de jeu où l’on a Aubameyang, Faris (Moumbagna) et « Illi » (Illiman Ndiaye) qui peuvent jouer demi-pointe. Je crois qu’il est rentré un quart d’heure à Clermont (9 minutes en réalité, ndlr). Je l’ai vu cette semaine parce qu’il voulait me parler », a-t-il révélé, avant de dévoiler ce qu’il avait dit à l’Argentin.

« Je lui ai dit de ne pas lâcher. À un moment ou un autre, j’aurai besoin de lui. Ce n’est pas moi qui ai construit l’effectif. Quand vous avez autant d’attaquants axiaux, c’est difficile de donner sa chance à tout le monde ». Souvent positionné sur un côté avec l’Inter ou à ses débuts à Marseille, Correa ne joue donc pas parce qu’il est considéré comme un axial par Gasset. « Je vous ai dit en arrivant que mon but était de mettre les joueurs à leur place. S’il joue, c’est soit en pointe, soit autour de la pointe. C’est un joueur d’axe. » Correa doit donc prendre son mal en patience.

