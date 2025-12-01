Menu Rechercher
Lamine Yamal n’a pas la même ambition que Kylian Mbappé

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Lamine Yamal est en quelque sorte un ailier à l’ancienne, plus fantasque que la norme et souvent capable d’éliminer en un contre un. Dans une interview à CBS News, l’international espagnol a évoqué son ambition et sa vision du football, en accord avec sa personnalité sur le terrain. Une vision qui diffère avec cele d’un Kylian Mbappé. « Mon objectif n’est pas de battre tous les records, de marquer un million de buts, de jouer un million de matchs. Je suis un athlète qui veut prendre du plaisir. J’espère que les enfants voudront me ressembler. ».

Invité ensuite à se décrire en un mot, Yamal a enchaîné. « Je me décrirais comme un joueur amusant. Je pense que c’est le terme le plus approprié. Au final, l’objectif est que les gens prennent du plaisir et voient un peu de spectacle grâce au football ». Malgré quelques controverses, Lamine Yamal est déjà une icône du FC Barcelone actuel.

