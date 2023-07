Le FC Barcelone s’enflamme pour sa nouvelle pépite Fermín López

La suite après cette publicité

Pedri il y a trois ans (même si formé à Las Palmas, ndlr), Gavi il y a deux ans et Alejandro Baldé la saison dernière. Si le FC Barcelone alterne le bon et le moins bon sur les derniers exercices, le club catalan continue néanmoins de faire éclore des jeunes talents. La saison 2023/2024 pourrait entretenir cette dynamique et Fermín López se présente aux yeux du grand public. Arrivé en 2016 en provenance du Real Betis Balompié afin de poursuivre sa formation, le jeune droitier a su se montrer au sein des différentes classes d’âge avec les Blaugranas et a su se distinguer l’an dernier lors d’un prêt à Linarés en D3 espagnole. Une expérience réussie puisqu’il a marqué 12 buts et délivré 4 offrandes en 40 matches.

Une belle expérience pour grandir et revenir plus fort pour ce milieu offensif capable de jouer un cran plus bas et en tant qu’ailier gauche. Participant à la présaison avec le FC Barcelone, il est en train de marquer des points pour l’avenir. Entré une trentaine de minutes contre Arsenal (défaite 5-3), il a de nouveau débuté sur le banc contre le Real Madrid (3-0) avant de faire une entrée fracassante. Entré à la place de Pedri à la 66e minute de jeu, Fermín López a su doubler la mise pour les Catalans d’une lourde frappe après une bonne remise de Sergi Roberto (85e). Une prise de responsabilité appréciable et une personnalité affirmée pour le joueur de 20 ans qui a de nouveau fait parler de lui en fin de match. Récupérant un ballon haut, il permettait à Ferran Torres d’inscrire le troisième but du FC Barcelone (90e +1).

Xavi et Pedri sous le charme

Dès lors, la presse ibère s’est mise en émoi face à cette entrée incroyable du jeune Fermín López. «Fermín López, une star est née au Texas» titre As sur son site tandis que Marca a écrit «L’explosion de Fermín est maintenant ?» Car oui, l’avenir du jeune milieu offensif va animer les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, il voit pour le moment les postes devant lui être bouchés, ce qui pourrait provoquer un petit casse tête au FC Barcelone. Pour Sport, on a préféré titre sur «Fermín López déchire tout à Dallas». La classe à Dallas aurait également fonctionné pour un joueur qui fait l’unanimité autour de lui. C’est un footballeur talentueux, avec sa dernière passe, un footballeur qui domine, avec les deux jambes, ce qui est quelque chose de difficile à trouver. Il a les deux profils, il peut jouer à gauche et à droite, en tant que faux ailier entrant… « C’est un footballeur que j’aime personnellement » a notamment déclaré Xavi après la rencontre.

Le coach catalan a ensuite poursuivi en expliquant vouloir l’intégrer davantage : «je vois de la personnalité en lui, il a vingt ans mais il a de la personnalité et il a aussi faim et c’est très important. Quand je vois ça à l’entraînement, je vois que je dois lui donner des minutes. Nous lui faisons confiance et il ne nous fait pas confiance. Le foot, c’est ça.» Coéquipier de Fermín López qui lui a laissé place nette contre le Real Madrid, Pedri a également eu des mots doux pour son coéquipier : «j’aime Fermín, il a du courage et de la qualité.» Ne laissant pas insensible et soignant ses premiers pas au sein du groupe blaugrana, le jeune espagnol vit un rêve éveillé. «La vérité, c’est que pour moi c’est un rêve, je n’arrive toujours pas à y croire. Je l’ai frappé avec mon âme (pour son but inscrit, ndlr). Je suis content du travail que l’équipe a fait. C’est la pré-saison et il reste encore beaucoup à faire et je suis très heureux d’aider l’équipe» a-t-il d’ailleurs déclaré sur TV3.

Voulant s’inscrire sur la durée, Fermín López compte s’appuyer sur sa saison dernière qui a été une bonne réussite : «Linares m’a beaucoup aidé, c’était ma première année en tant que senior et j’ai beaucoup appris d’eux, ça m’a aidé à être ici.» Il entend d’ailleurs s’inscrire dans la durée avec le club catalan malgré un contrat qui court seulement jusqu’en juin prochain : «je dois continuer à travailler, évidemment je veux rester ici. C’est un rêve et un privilège de faire la pré-saison, je suis culé depuis que je suis petit et c’est mon rêve d’atteindre l’équipe première.» Nouvelle étoile dans le ciel catalan, Fermín López s’est affirmé sur cette préparation mais le plus dur arrive pour lui car il va falloir confirmer les belles promesses.