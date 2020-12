Manchester United veut gâter Bruno Fernandes

S'il en est un qui a totalement changé le visage de son écurie, c'est bien Bruno Fernandes. Débarqué en janvier dernier en provenance du Sporting CP, le milieu de terrain offensif portugais a permis à Manchester United de faire une deuxième partie de saison et un restart quasiment parfait, ponctué d'une qualification en Ligue des Champions.

Quand il est là, ça se ressent et quand il est absent... encore plus. Inutile donc de préciser que ses patrons sont absolument ravis de lui, de son intégration et de l'investissement consenti pour le récupérer au club lisboète. En 37 rencontres, il a offert 14 passes décisives à ses coéquipiers, mais il a aussi trouvé le chemin des filets à 22 reprises.

Il va doubler son salaire

Par conséquent, les décideurs des pensionnaires d'Old Trafford comptent bien le récompenser. En janvier dernier, lors de son arrivée, il avait signé un bail de quatre années et demi. Onze mois plus tard, il serait en passe de prolonger son aventure d'un an, mais en augmentant sensiblement sa rémunération comme le révèle The Mirror ce dimanche.

Actuellement, le tireur des penalties de United touche 100 000 livres par semaine, loin des 350 000 de David de Gea et des 300 000 de Paul Pogba. Il se situe même au niveau de Dean Henderson, le second gardien, et de Jesse Lingard. Aujourd'hui, ses dirigeants sont en passe de lui proposer un salaire de 200 000 livres par semaine (soit un peu plus de 221 000 euros par semaine). Une bonne idée pour conserver son playmaker ?