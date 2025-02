Sergio Ramos débarque à Monterrey

Sans club depuis la fin de son contrat à Séville l’été dernier, Sergio Ramos s’est enfin trouvé un point de chute. L’expérimenté défenseur andalou, dont le CV et le palmarès ne sont plus à présenter, va découvrir un nouveau continent puisqu’il a rejoint les Rayados de Monterrey, actuels dixièmes du championnat de clausura mexicain. Le club a confirmé son arrivée via une vidéo sur ses réseaux sociaux.

Il a signé un contrat d’un an avec une année optionnelle, avec un salaire de 4 millions d’euros net et de nombreux bonus, ainsi que divers intéressements liés à la vente de ses maillots et à ses droits d’image. Il portera le numéro 93 et retrouvera notamment ses compatriotes Oliver Torres et Sergio Canales, ainsi que certains joueurs bien connus en Europe comme Lucas Ocampos et Jesus Corona.