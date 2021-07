David Alaba trop gourmand financièrement pour le Bayern Munich

Cet été, le Real Madrid a réalisé un très gros coup en enrôlant gratuitement David Alaba (29 ans). L'international autrichien arrivait en fin de contrat avec le Bayern Munich et avait décidé de ne pas accepter l'offre de prolongation faite par le Rekordmeister il y a plusieurs mois de cela. En conférence de presse ce lundi, Oliver Kahn, le futur président directeur général du club bavarois, est revenu sur les raisons du départ du polyvalent Alaba. En lisant entre les lignes, on comprend que ce dernier s'est en fait montré trop gourmand aux yeux du Bayern.

«Les meilleurs joueurs veulent être payés en conséquence, nous ne sommes certainement pas naïfs. (Pour Alaba) à un moment donné, nous n'étions pas prêts à aller plus loin. D'un côté, on ne peut pas dire qu'il est important pour nous de réussir dans le sport sur la base de la stabilité et de la solidité économiques, et puis de l'autre côté, aller dans des plages salariales qui ne conviennent tout simplement pas au FC Bayern», a ainsi lâché Oliver Kahn, dans des propos relayés par Kicker. David Alaba touchera un salaire de 12 M€ par an au Real Madrid au cours des cinq prochaines années.