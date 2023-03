EdF : Jean-Clair Todibo réagit après sa non-sélection

La suite après cette publicité

Absent de la liste de l’équipe de France dévoilée par Didier Deschamps ce jeudi, en vue des matchs éliminatoires pour l’Euro 2024 face aux Pays-Bas (le 24 mars), puis l’Irlande (le 27), Jean-Clair Todibo a nourri quelques regrets au moment de l’annonce. Pré-convoqué, le défenseur de Nice n’a finalement pas fait partie des 23 joueurs retenus, à la différence de son coéquipier en club, Khéphren Thuram. Interrogé après la victoire des Aiglons face au Sheriff Tiraspol ce jeudi, en 1/8e de finale de Ligue Europa Conférence (3-1, 4-1 score cumulé), le défenseur de 23 ans a indiqué qu’il continuerait de travailler pour intégrer le groupe tricolore à l’avenir.

«Il y avait un peu de déception, forcément. J’avais espoir d’être dans cette liste. Mais je ne m’arrête pas à ça, a expliqué l’ancien joueur du Barça. Honnêtement, à 14 heures, il y avait plus de fierté que de déception, parce que j’étais très content pour mon ami Khephren, qui a été appelé. Je suis quelqu’un d’assez patient. Le temps fera les choses et mon football parlera pour moi. Si, aujourd’hui, le sélectionneur a décidé de ne pas m’appeler, c’est que je dois m’améliorer, a-t-il analysé avec lucidité. J’ai faim de m’améliorer. Ça ne me pose aucun problème de ne pas être appelé aujourd’hui. J’espère être appelé une prochaine fois. Et si ce n’est pas la prochaine, ce sera encore la suivante, il n’y a pas de problème.»

