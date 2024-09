PSG : les vérités du président de Benfica sur les opérations João Neves et Renato Sanches

Cet été (encore), le Paris Saint-Germain a fait affaire avec Benfica. Cette fois, le club de la capitale a recruté le jeune talent João Neves en échange de 60 M€ (+ 10 M€ de bonus), avant d’envoyer Renato Sanches en prêt dans son club formateur. Ces deux transactions ont beaucoup fait parler du côté de Lisbonne. Concernant Sanches, si son retour au bercail avait de quoi séduire, ses nouvelles blessures ont rapidement confirmé que le milieu de terrain restait un joueur plus souvent présent à l’infirmerie que sur le terrain. Mais officiellement, Benfica est serein.

Dans un entretien accordé à BTV, relayé par l’ensemble de la presse lusitanienne, Rui Costa, le président des Aguias, s’est dit content de revoir le Renato Sanches de 2016, celui qui avait convaincu le Bayern Munich de mettre 35 M€ (hors bonus) sur la table pour se l’offrir. « Il n’avait pas besoin d’être présenté à la maison. Avec le départ de João Neves, il fallait combler ce vide, et l’occasion s’est présentée de perdre un joueur local et d’en faire venir un autre. Bien que Renato n’ait pas eu la même étincelle ces dernières années, surtout par rapport à l’époque où il était dans notre club, nous pensons qu’il a une grande envie d’être à nouveau Renato et de porter à nouveau ce maillot. Il est blessé aujourd’hui, c’est vrai, mais je suis convaincu qu’il se rétablira et qu’il donnera beaucoup. Je sais ce qu’il ressent à l’idée de porter ce maillot et je sais qu’il nous apportera beaucoup cette année. »

« Ça fait toujours mal de voir partir un de nos garçons »

Interrogé sur la teneur du marché estival 2024 du SLB, Rui Costa était notamment attendu sur le dossier João Neves. Au Portugal, voir le jeune homme de 19 ans quitter son club formateur pour rejoindre le PSG contre seulement 60 M€ reste une anomalie pour beaucoup. Surtout, à l’heure où Benfica réclamait publiquement au moins 100 M€ pour sa pépite au début du mercato. L’occasion pour Rui Costa de rappeler qu’il n’a pas vendu Neves de gaîté de cœur, mais qu’il a simplement obéi aux lois du marché. « Nous avons repoussé des offres moins importantes plus tôt (durant le mercato). Nous avons fait monter les enchères. Les premières propositions étaient inacceptables, mais il y en a une qui est inévitablement arrivée. João ne voulait pas quitter Benfica, mais il y a des chiffres qui deviennent inévitables pour le joueur et le club. Nous pensons tous que João n’a pas de prix, au sens objectif du terme, mais nous devons regarder le marché et nous rendre compte de son fonctionnement », a-t-il indiqué, avant de conclure.

« C’est le marché le plus bas depuis 2016 ou 2017, le premier où il n’y a pas eu de transfert supérieur à 100 millions d’euros. Nous ne sommes pas là pour battre des records, mais pour valoriser nos joueurs. Si une autre année, les 60 millions étaient bas, aujourd’hui, ils sont dans le top 5 des transferts les plus élevés de ce marché. Ça fait toujours mal de voir partir un de nos garçons, mais ce sont des besoins auxquels nous ne pouvons pas dire non. Durant ce mercato, le transfert le plus cher a été celui d’un attaquant champion du monde (Julian Álvarez à l’Atlético de Madrid) pour 75 M€. Le transfert de João fait partie du top 5 de ce marché des transferts et si le montant final atteint les 70 M€, ce sera le deuxième transfert le plus coûteux. »*Suffisant pour faire taire les critiques ?