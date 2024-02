Eintracht Francfort : ça commence très mal pour Hugo Ekitike

Un rendez-vous manqué. L’été dernier, Hugo Ekitike a été à deux doigts de signer à l’Eintracht Francfort. Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, le natif de Reims a été approché par l’écurie allemande qui voulait en faire le successeur de Randal Kolo Muani, recruté justement par Paris. Mais finalement, ce dossier n’a pas pu aboutir et le joueur de 21 ans est resté dans la capitale où il n’a plus joué le moindre match. Il n’a pas pu participer qu’aux entraînements de Luis Enrique ces derniers mois. Mais après cette période compliquée, il a retrouvé le sourire cet hiver puisqu’il a rejoint Francfort.

Ekitike veut repartir de l’avant

Prêté avec option d’achat (facilement atteignable), Ekitike a pris un nouveau départ en Allemagne. Présenté à la presse hier après-midi, il a confié : « je veux à nouveau m’amuser et m’amuser sur le terrain (…) Je veux prendre le rythme, apprendre de mes collègues et m’adapter à l’intensité du championnat allemand. C’est l’entraîneur qui décidera si je commence ou non. J’essaie de me préparer du mieux que je peux et d’être là quand l’équipe a besoin de moi (…) Je me vois comme un attaquant qui joue le jeu et en même temps cherche de la profondeur et crée des liens entre ses coéquipiers. Je bouge beaucoup dans les espaces, j’aime dribbler et fournir des passes décisives ainsi que des buts.»

Conseillé par RKM et Kylian Mbappé, il a évoqué sa décision de signer à Francfort. «Venir ici, c’est le bon choix. Le plus important c’est de pouvoir m’exprimer et montrer tout ce que j’ai appris à Paris pendant 1 an et demi.» Son nouveau club a pu le voir en action durant 14 minutes contre le FC Cologne le 3 février (victoire 2 à 0). Mais tout le monde va devoir se montrer patient avec l’ancien joueur du Stade Reims. Bild explique que l’entraîneur de l’Eintracht, Dino Toppmöller (43 ans), est très attentif au cas Ekitike. Le média allemand explique que le joueur a effectué des tests physiques mardi matin. Et les résultats ont été très clairs.

Il n’est pas prêt physiquement

En effet, les premiers retours sur la forme physique du joueur ne sont pas positifs. Les premiers entraînements à Francfort ont aussi montré qu’il avait des problèmes musculaires. Bild précise que pour éviter une blessure, il ne peut pas jouer beaucoup actuellement lui qui n’avait plus disputé la moindre minute de jeu depuis sa dernière apparition contre le FC Lorient en Ligue 1. Ce jour-là, il avait joué 9 minutes. C’était il y a près de 6 mois. Ainsi, Ekitike ne sera pas candidat pour être dans le onze de départ samedi contre Bochum, lui qui ne peut tenir que 15 minutes sur le terrain selon les échos venus d’outre-Rhin.

Mais Francfort s’attendait plus ou moins à cela et n’accable pas le joueur. Bild explique qu’Ekitike a essayé de rester en forme à Paris, où il ne pouvait parfois pas utiliser la salle de musculation du club comme il le voulait. L’Eintracht veut donc y aller en douceur avec sa recrue hivernale et lui donner petit à petit plus de temps de jeu, selon l’évolution de sa forme physique. Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir Hugo Ekitike enchaîner les rencontres au plus haut niveau, loin de Paris.