Inter Milan : le cas Simone Inzaghi met le feu à la direction des Nerazzurri !

La dixième défaite en 28 journées de championnat, la perspective de ne pas terminer dans le top quatre de Serie A et le cauchemar de vivre une fin de saison avec les mêmes résultats que ce terrible mois de mars vécu, conduisent la direction de l’Inter Milan, composée de de Giuseppe Marotta, Piero Ausilio et Dario Baccin, à réfléchir non pas seulement à l’avenir, mais aussi au présent immédiat de Simone Inzaghi sur le banc des Nerazzurri. Si l’Inter Milan est encore en lice dans trois compétitions, demi-finale de la Coppa, quart de finale de la Ligue des Champions et le podium en Serie A, le jeu affiché depuis un mois et l’attitude qui y transparaît inquiètent énormément les patrons intéristes. Une nouvelle réunion de crise a même été organisée ce dimanche afin de mettre en garde le tacticien italien, menacé d’un départ prochain: «Nous avons perdu deux matchs consécutifs à domicile, c’est normal qu’il y ait de la déception. Nous devons travailler plus dur, moi d’abord», a commenté hier l’entraîneur italien après le revers contre la Viola.

Étant donné qu’en ce moment Marotta, Ausilio et Baccin sont perplexes face à la tournure que prend la situation générale, en raison de la répétition de certaines erreurs en défense, des mauvaises attitudes sur le terrain et le manque de réaction dès que l’équipe est menée au score, les trois patrons se sont rendus ce dimanche matin au centre de La Pinetina, dans la province de Côme, pour assister à l’entraînement de l’équipe mais aussi pour déjeuner le midi avec Simone Inzaghi. Aucune décision hâtive n’a été officiellement prise, bien que la direction milanaise s’est montrée quelque peu impatiente : ils ont analysé la défaite en cherchant des solutions pour les prochaines semaines capitales, en espérant éviter une troisième défaite cette saison contre la Juventus. Le besoin de rebond est plus que jamais une urgence, mais depuis des mois, le trio Marotta, Ausilio et Baccin demande une réaction à Inzaghi, à son staff et au vestiaire en vain.

Six prétendants pour la succession

La défaite contre la Fiorentina (0-1) en championnat pourrait être celle de trop pour Simone Inzaghi. A en croire les informations du journal italien la Gazzetta dello Sport, la direction de l’Inter songerait à se séparer de l’entraîneur italien. Les Nerazzurri pourraient même décider de l’avenir d’Inzaghi dès à présent, et ne pas attendre la fin de saison pour changer de cap. Surtout que l’Inter entame un mois d’avril capital avec une double confrontation face à la Juventus en demi-finale de la Coppa et deux rencontres décisives contre le Benfica en quart de finale de la Ligue des Champions. Les 270 prochaines minutes de jeu sont une vraie épée de Damoclès pour Inzaghi.

Le journal italien dresse une première liste pour la probable succession d’Inzaghi sur le banc. D’abord, trois noms pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de saison et les solutions sont avant tout des pistes internes : l’ancien joueur et actuel entraîneur des jeunes de l’Inter, Cristian Chivu serait en pole position pour gérer la transition en douceur. Les légendes du club Esteban Cambiasso et Walter Zenga représenteraient aussi une possibilité en attendant de trouver un nouvel entraîneur l’été prochain. Et les premiers noms qui circulent sont ceux de Roberto De Zerbi (Brighton), cible favorite de la direction. L’ancien parisien Thiago Motta (Bologne), qui n’a pas encore prolongé chez les Rossoblu, est aussi mentionné, tout comme Diego Simeone (Atlético), toujours sous contrat avec les Colchoneros. La rencontre aller de Coppa, face à la Juventus mardi soir, prend la forme d’un véritable ultimatum pour Simone Inzaghi et son staff technique.