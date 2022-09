Bosz, Aouar, Dembélé, Paqueta : la mise au point musclée de Vincent Ponsot et l'OL

Une semaine capitale. Dimanche, l'Olympique Lyonnais va accueillir le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Une rencontre qui sera très importante pour les Gones, qui restent sur deux défaites consécutives (Lorient et Monaco), mais aussi pour Peter Bosz, qui peine toujours à convaincre. Malgré tout, le technicien néerlandais peut compter sur le soutien de sa direction. Interrogé longuement par le site olympique-et-lyonnais, Vincent Ponsot, le Directeur du football de l'OL, est venu à la rescousse de son entraîneur. Un coach qui ne sera visiblement pas menacé, peu importe le résultat face aux champions de France dimanche soir. Malgré tout, son dirigeant lui a mis un petit coup de pression.

Bosz soutenu mais sous pression

«Les critiques, on les entend, on peut les comprendre. Après nous, on est plus sur des démarches moyen-long terme (...) La saison dernière n’a pas été bonne et on a décidé, parce qu’on a fait une analyse, de maintenir Peter (Bosz) en place. Et on a été convaincus de notre choix. Par contre, bien évidemment, il y a une exigence de résultats. On a changé l’effectif, l’état d’esprit, on a changé en accord avec lui plein de choses, on estime qu’il y a tout aujourd’hui pour performer. Et donc, on attend des résultats. Mais on ne fonctionne pas en disant que si dimanche, il se passe quelque chose, on va prendre telle décision ».

Vincent Ponsot a ajouté ensuite : «Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous. L’exigence, on l’a vis-à-vis de lui et il a cette même exigence vis-à-vis de lui-même. Il est tout à fait conscient de cette situation et qu’on attendra pas le mois de février ou le mois de mars». Le Néerlandais est prévenu, l'OL ne lui fera pas de cadeau. A Lyon, on estime qu'il a toutes les cartes en mains pour réussir puisque le recrutement a été bon. C'est en tout cas ce qu'a avoué Ponsot.

Le dégraissage n'a pas été une réussite

Le Directeur du football s'est félicité des retours de Lacazette, Tolisso et Riou, de l'arrivée de Tagliafico et des prolongations de Caqueret, Lopes et Cherki. Sans oublier Tetê, qui est finalement resté. Il compte aussi sur Saël Kumbedi, recruté pour seconde Malo Gusto. Mais l'OL aurait dû recruter un défenseur central, notamment avec le départ de Denayer et des éléments en difficultés comme Da Silva ou Boateng. «C’est une question que l'on s'est posée (...) C’est une décision collective qui a été prise. Le coach, en étayant ses arguments comme il l’a fait en conférence de presse, estime que Thiago (Mendes) pouvait jouer à ce poste-là (...) Il répondait aux critères de l’entraîneur. C’était une option acceptable», précise le dirigeant à olympique-et-lyonnais.

Concernant le dégraissage, l'OL est déçu en revanche. «Le point le moins positif est qu’il fallait réduire l’effectif parce qu’on ne joue pas de coupe d’Europe et par rapport à ce qu’on souhaitait faire, on n'a clairement pas réussi. Sur certains joueurs, on était en recherche de porte de sortie mais on n’a pas trouvé. Les cas sont différents avec des joueurs qui voulaient partir et avec qui on a travaillé main dans la main. Je pense à Houssem (Aouar) où ça s’est fait d’un commun accord. Il a besoin d’un autre projet et on a cherché ensemble. Ça ne s’est pas fait pour diverses raisons parce qu’il y a eu des candidats. Une fois, c’était lui qui ne se mettait pas d’accord, une fois c’était nous. On n’a jamais eu la connexion en même temps. Pour les autres joueurs, ils ne voulaient pas partir et on n’a pas trouvé de notre côté.»

Aouar et Dembélé prolongés ?

Comme évoqué sur notre site, Lyon est prêt à faire prolonger Aouar. «C’est une décision qui est ouverte. Houssem (Aouar) est un joueur formé au club et on a beaucoup de respect pour ces joueurs. C’est en effet un sujet ouvert avec lui mais il ne reste pas fermé ni dans un sens ni dans l’autre. On est ouvert comme on l’est avec Moussa (Dembélé)». Ce dernier a refusé la première proposition mais n'est pas fermé à la discussion a reconnu Vincent Ponsot. Dans la même situation contractuelle, Jérôme Boateng, qui revient de blessure, ne devrait pas étendre son bail. Il reste toutefois à la disposition de Bosz rappelle le dirigeant lyonnais. Autre défenseur concerné par le mercato : Sinaly Diomandé. Approché par Nice et Rennes, il est finalement resté. Mais selon Ponsot, le joueur n'a jamais été mis sur le marché.

Ce qui n'était pas le cas de Lucas Paqueta. Son départ pour West Ham a provoqué la colère des supporters, qui estiment que l'OL manque d'ambition en ne retenant pas un tel joueur. «Avec Lucas, on a eu des discussions en mars, en avril et même pendant l’été parce qu’il n’y avait pas forcément les clubs qu’il espérait. Mais sa position a toujours été très claire : il souhaitait partir. On a recruté en anticipant ce départ. Je pense qu’au milieu, on a toutes les qualités pour performer. A partir du moment où il s’est mis d’accord avec un club, même si on espérait un plus grand club, on est entré dans la discussion et on a voulu défendre au mieux l’intérêt économique de l’OL. Il a été très clair et sa position n’a jamais changé même avec l’arrivée de John Textor.» Une grosse mise au point de la part de l'OL et de Vincent Ponsot, qui a indiqué que rien n'était exclu côté arrivées au mercato d'hiver d'autant que l'OL aura les moyens de recruter si nécessaire.