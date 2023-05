Barça : réunion au sommet concernant l’avenir de Jordi Alba

La matinée a été chargée à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le centre d’entraînement du FC Barcelone. Après l’annonce du départ de Sergio Busquets, les agents de Jordi Alba (Vicente Forés et son fils mais aussi José Manuel Tárraga) ont rencontré le directeur du football du club catalan, Mateu Alemany, pour discuter de plusieurs questions importantes concernant la situation et l’avenir du latéral espagnol. Ce dernier, bien qu’il veuille jouer davantage, accepte son rôle avec le même désir d’apporter sa contribution lorsqu’il en a l’occasion, et ce comme il l’a fait jusqu’à présent, tout en continuant à aider les jeunes à grandir grâce à son expérience impressionnante.

Lors de cette réunion au sommet entre les deux parties, il n’a pas été question d’une réduction de salaire ou d’une résiliation de contrat mais les dirigeants du FC Barcelone lui ont fait savoir qu’ils restaient ouverts à étudier d’éventuelles offres. De son côté, l’international espagnol maintient son intention d’honorer son contrat jusqu’à la fin, ce dernier expirant en 2024. De son côté, le joueur de 34 ans n’envisage pas pour l’instant de quitter le Barça à la fin de la saison. Les discussions devraient d’ailleurs se poursuivre dans un futur plus ou moins proche. Affaire à suivre donc…

