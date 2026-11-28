Trois jours après son match nul face à l’AS Roma (2-2) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 ce samedi avec la réception du FC Lorient au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique, leaders du championnat, auront à cœur de renouer avec la victoire et de poursuivre leur excellente dynamique. Pour cette 12e journée, le technicien espagnol, privé de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Nuno Mendes, devrait procéder à quelques ajustements dans son onze de départ. En face, les Merlus d’Alexandre Dujeux, installés dans le ventre mou du classement, tenteront de réaliser un coup dans la capitale.

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Côté parisien, Matvey Safonov devrait conserver sa place dans les buts. Devant le portier russe, la défense parisienne serait composée de Warren Zaïre-Emery à droite, de Marquinhos et Willian Pacho dans l’axe, tandis que Lucas Hernandez occuperait le côté gauche. Au milieu de terrain, João Neves, Vitinha et Dro Fernandez formeraient le trio chargé d’organiser le jeu parisien. Enfin, le secteur offensif devrait être composé de Ferran Torres sur le côté droit, Ousmane Dembélé de retour dans l’axe et Mika Godts à gauche.

Le PSG avec Dembélé et Godts

Du côté du FC Lorient, Alexandre Dujeux devrait aligner un système en 3-4-3. Yvon Mvogo garderait les buts, avec Montassar Talbi, capitaine, Kuzmic et Nosa Obaretin devant lui. Sur les côtés, Dembo Sylla et Le Bris seraient chargés d’apporter de la largeur, tandis que Noah Cadiou et Arthur Avom Ebong occuperaient l’entrejeu. En attaque, Jean-Victor Makengo, Ibrahima Baldé et S. Faye seraient associés pour tenter de mettre en difficulté la défense parisienne.

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Favoris sur le papier, les Parisiens devront, malgré tout, se méfier d’une formation lorientaise qui cherchera à exploiter les espaces et à profiter de la moindre opportunité. Pour rappel, l’enjeu est également comptable puisqu’après la défaite du Paris FC sur la pelouse de Brest (1-0), vendredi soir, le PSG aura une belle occasion de réaliser une excellente opération au classement et de creuser l’écart avec son voisin parisien. Une motivation supplémentaire pour les hommes de Luis Enrique.