Tottenham-Manchester United : les compositions officielles

Une semaine après la boucherie du North West derby, avec une défaite 5-0 des Red Devils à Old Trafford face à Liverpool, Manchester United va tenter de relever la tête ce samedi à Tottenham, dans le cadre de la 10ème journée de Premier League. Avec des séquelles, à commencer par la suspension de Paul Pogba. Ole Gunnar Solskjaer fait plusieurs changements, et notamment un changement de système.

Manchester passe à trois derrière avec la titularisation de Raphaël Varane. Bruno Fernandes est lui au poste de meneur, derrière Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo. Exit donc Marcus Rashford et Mason Greenwood. Les Spurs ont eux un groupe quasiment au complet. Et Nuno Espírito Santo aligne un 4-2-3-1. Le Français Tanguy Ndombélé démarre sur le banc.

Les compositions d'équipes :

Tottenham : Lloris - Emerson, Romero, Dier, Davies - Skipp, Hojbjerg - Moura, Lo Celso, Son - Kane

Your team to face Manchester United! 👊 pic.twitter.com/1CzZl66YMS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 30, 2021

Manchester United : De Gea - Lindelöf, Varane, Maguire - Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw - Fernandes - Cavani, Ronaldo