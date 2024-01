Al-Shabab veut conserver Romain Saïss, Éver Banega vers la sortie

Prêté avec option d’achat jusqu’en juin prochain par Al-Sadd SC, Romain Saïss (33 ans) évolue aujourd’hui sous les couleurs d’Al-Shabab FC, en Arabie saoudite. Auteur de 3 buts en 14 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée, le défenseur central marocain (75 sélections, 2 buts) pourrait d’ailleurs prolonger l’aventure.

Selon nos dernières informations, la formation saoudienne souhaite lever l’option d’achat et ainsi conserver l’ancien joueur du HAC. Par ailleurs et toujours d"après nos indiscrétions, Éver Banega (35 ans) devrait lui quitter Al-Shabab. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain argentin, capitaine de l’écurie saoudienne et coéquipier de Romain Saïss, est en contacts avancés avec les Newell’s Old Boys.