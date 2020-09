Bayern : Michaël Cuisance officialisé ce jeudi à Leeds

Comme nous vous l'expliquions, Leeds et Marcelo Bielsa s'intéressaient à Mickaël Cuisance. À peine une semaine plus tard, le milieu français du Bayern Munich a passé sa visite médicale ce mercredi avec le club du Yorkshire. Sauf énorme rebondissement, le joueur de 21 ans devrait être officialisé ce jeudi et y signer un contrat longue durée.

L'opération devrait se chiffrer aux alentours des 20 millions d'euros, montant que nous vous révélions précédemment. Mais une petite subtilité viendrait s'ajouter dans l'accord. Ainsi, selon The Athletic, les Bavarois auraient réussi à négocier une clause de buy-back, soit une priorité de rachat. Comme quoi, les derniers champions d'Europe n'ont pas totalement abandonné le jeune Français.