PSG : Neymar, un retour discret mais plein d'espoir

Il a fait son grand retour, mais il n’a pas eu besoin de revêtir le costume de sauveur. Lorsqu’il a remplacé Kylian Mbappé à la 70e minute, Neymar bénéficiait d’un certain confort. Le score était alors de 4-1 et le PSG maîtrisait les événements. Sans que le Brésilien en soit responsable, le club de la capitale a subitement reculé et pris peur lorsque Cornet a réduit le score à 4-2 à la 82e minute. Le Brésilien ne s’était pas encore signalé, se contentant de jouer simple et de distribuer, sans chichis, ses quelques ballons.

Il y a bien eu un coup-franc à la 88e minute, non cadré. Mais ce fut tout ce que le revenant eut à se mettre sous la dent. L’important n’était pas là pour lui, d’un point de vue personnel. Il fallait retrouver le terrain, après cette nouvelle absence qui aura duré près d’un mois et demi. Touché le 10 février face à Caen en Coupe de France, Neymar a raté la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Il crevait d’envie de retrouver son ancien club. Il cherchera désormais à retrouver une forme optimale pour affronter le Bayern Munich en quart de finale.

Deux semaines pour se préparer aux chocs

Plutôt que d’éliminer ses anciens coéquipiers, il devra couper la tête de ses bourreaux en août dernier, ceux qui l’ont stoppé en finale de la Ligue des Champions. Le retour de Neymar sur les pelouses françaises est donc encourageant dans cette optique, d’autant que le club de la capitale va pouvoir travailler pleinement avec lui durant la trêve internationale. Une rareté et une véritable aubaine. Car avant le Bayern, il faudra défier le LOSC au Parc des Princes, dans un nouveau match presque décisif pour le championnat.

Après avoir longtemps espéré revenir à temps pour le huitième de finale retour face au Barça, le numéro 10 a pris son temps. Son retour à l’entraînement l’a montré plutôt affûté, ou tout du moins affiné. Mauricio Pochettino et son staff vont pouvoir poursuivre le travail de manière plus intense au cours des deux prochaines semaines. Neymar aura une nouvelle occasion de prouver qu’il peut porter le PSG dans les moments décisifs.