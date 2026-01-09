Arsenal a blindé Bukayo Saka

Après la prolongation de William Saliba, Arsenal voulait sécuriser Bukayo Saka (24 ans). En fin de contrat jusqu’en juin 2027, l’Anglais a discuté durant des mois avec sa direction. Mais toutes les parties sont enfin tombées d’accord ce vendredi.

La suite après cette publicité

The Athletic assure que le joueur a prolongé son bail de 5 ans, soit jusqu’en juin 2031. Un contrat plus avantageux à tous les niveaux. Courtisé par plusieurs grosses cylindrées, Saka va donc poursuivre l’aventure au sein du club londonien.