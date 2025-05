La direction du Real Madrid a des doutes sur 10 joueurs

Ce Mondial des Clubs 2025, pour sa toute première édition, sera une occasion parfaite pour le Real Madrid de se refaire après une saison assez médiocre, conclue sans titre majeur. Le club de la capitale a ainsi l’occasion de se refaire et de laver un peu son honneur. Mais c’est aussi une opportunité pour bon nombre de joueurs de montrer ce qu’ils ont dans le ventre…

Effectivement, comme l’indique Marca, ils sont nombreux à susciter des doutes en interne. Ils vont donc devoir sortir de grosses prestations lors de ce nouveau tournoi afin de convaincre la direction et le staff de Xabi Alonso. Parmi ces joueurs qui n’ont pas convaincu leur monde en interne, on retrouve Andriy Lunin, qui n’a pas vraiment été convaincant en tant que doublure de Courtois cette saison, même s’il est vrai que c’est le Belge qui devrait être le numéro 1 lors de cette compétition.

Ils vont devoir convaincre le Real

En défense, Raul Asencio, le nouvel arrivé Dean Huijsen et le jeune Joan Martinez sont les seuls qui sont sûrs à 100% d’être dans l’effectif de la saison à venir. Dans la charnière centrale, Eder Militão, Antonio Rüdiger et David Alaba suscitent ainsi de grosses interrogations, entre niveau sportif pas forcément au top et soucis récurrents sur le plan physique. Sur les côtés, l’avenir de Lucas Vazquez est déjà scellé, mais Ferland Mendy et Fran Garcia sont eux aussi dans le flou, surtout avec la future arrivée d’Alvaro Carreras à gauche.

Au milieu, il y a plus de certitudes, avec des joueurs comme Aurélien Tchouameni, Fede Valverde et Arda Güler sont intouchables. Dani Ceballos devrait a priori rester. Ce n’est en revanche pas le cas d’Eduardo Camavinga, qui a été en dessous de son niveau pour les décideurs madrilènes. Dans le secteur offensif, Vinicius et Rodrygo ont aussi surpris, négativement, les cadres dirigeants du club. Le premier va rester, mais le deuxième a des chances de partir avec de gros prétendants en Angleterre. Quant à Endrick, il ne fait pas l’unanimité et pourrait aussi prendre la porte s’il n’élève pas son niveau du jeu. Avis aux intéressés…