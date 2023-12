Le mercato de tous les dangers pour le FC Nantes

Le FC Nantes se rappellera de cette année 2023. Six mois après avoir remporté la Coupe de France, tout est allé de travers. La Ligue Europa a sans doute occupé les esprits et privé les joueurs de jus. Après l’élimination en 16e de finale de Ligue Europa contre la Juventus, il a fallu se bagarrer pour le maintien jusqu’au bout. Antoine Kombouaré a même dû rendre son tablier à 4 journées de la fin, laissant Pierre Aristouy sauver les Canaris in extremis. Le nouveau coach a pris des allures d’intérimaire bien malgré lui. Dès l’été, des tensions sont nées avec la direction qui a fini par le faire sauter dès le premier coup de moins bien.

C’est arrivé à l’automne. Malgré un départ satisfaisant, il a dû céder sa place à Jocelyn Gourvennec, un amoureux de la maison nantaise. L’ancien technicien guingampais connaît des débuts compliqués avec une seule victoire et 3 défaites lors de ses 4 premiers matchs. 13e à 4 points de la place de barragiste, il y a déjà urgence à agir, surtout que le dernier mercato n’a pas vraiment renforcé l’équipe. Pire même, on peut dire que l’effectif est complètement déséquilibré avec la présence de 29 joueurs ! Avant de recruter, il faudra dégraisser, notamment sur le côté droit, illustration parfaite de ce grand n’importe quoi.

Un effectif mal équilibré

Ils sont 4 à pouvoir évoluer à ce poste. Les deux recrues estivales que sont Adson et Marquinhos sont venus compléter Marcus Coco et Abdoul Kader Bamba, de retour de prêt. Pourtant, c’est Florent Mollet, plutôt un joueur d’axe, qui évolue principalement dans ce coin du terrain. Les autres renforts arrivés cet été peinent à convaincre pour la plupart. Douglas Augusto donne satisfaction alors que Mathis Abline et Eray Cömert sont encore irréguliers. Ronaël Pierre-Gabriel perd quant à lui doucement sa place. C’est toujours mieux que le critiqué Jean-Kevin Duverne et surtout Lamine Diack qui n’a disputé qu’une seule minute depuis le début de la saison…

Orphelins d’Andrei Girotto et de Ludovic Blas, en plus d’avoir vu Ignatus Ganago se blesser jusqu’à la fin de la saison, les Nantais craignent aussi la CAN. « On a déjà commencé à réfléchir au mercato, à donner un peu d’oxygène et à avoir quelques profils nouveaux pour nous aider dans ce moment-là, mais aussi pour la deuxième partie de saison, avait averti Gourvennec le 20 décembre dernier en conférence de presse. C’est important d’avoir un effectif complété. On y travaille. Je ne vais pas vous dire là à tel poste, la réflexion est globale. Sûrement que l’on aura besoin offensivement par rapport à Ganago et à la CAN, mais on va travailler pour que l’effectif reste très compétitif. »

Au moins un attaquant et des départs espérés

Nantes cherchera en priorité au moins un attaquant capable d’épauler Abline, seul joueur au poste disponible en janvier avec le départ pour la Côte d’Ivoire de Mostafa Mohamed. Autre joueur absent en raison de la Coupe d’Afrique des Nations, Simon Moses a lui prolongé son contrat sur les bords de l’Erdre. C’est déjà une bonne nouvelle. Mais comme expliqué plus haut, il faudra vendre. Adson pourrait déjà repartir au Brésil, lui dont le nom est évoqué du côté de Vasco de Gama, tandis que Jaouen Hadjam ne sera pas retenu en cas d’offre. En ce sens, le latéral gauche algérien s’est attaché les services d’une agence allemande. D’après Ouest-France, l’Union Berlin s’est même intéressé à son profil.