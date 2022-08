Chelsea : Kalidou Koulibaly répond aux propos d'Aurelio De Laurentiis sur les Africains

Lors de sa présentation avec sa nouvelle équipe, en conférence de presse, Kalidou Koulibaly (31 ans) n'a pas manqué de réagir face aux propos déplacés de son ancien président à Naples, Aurelio De Laurentiis. Le défenseur de Chelsea était l'ancien capitaine des Gli Azzurri, mais il est également capitaine de la sélection sénégalaise (62 sélections). Un tel comportement est un manque de respect pour le natif de Saint-Dié-des-Vosges :

« Tout d'abord, je donne et je demande le respect de toutes les nationalités. En tant que capitaine du Sénégal, je pense qu'il est injuste de parler d'une équipe nationale africaine comme ça. Je respecte ce que vous pensez, si vous croyez que l'équipe puisse jouer sans Africains, c'est son droit. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens à Naples qui ne pensent pas comme lui. J'ai beaucoup de respect pour la ville et pour les supporters, et je ne pense pas ce que De Laurentiis a dit, c'est ce que pense la ville de Naples, mais ce n'est qu'un avis. »