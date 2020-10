Michael Cuisance n'ira pas à Leeds

Michael Cuisance (21 ans) devait s'engager du côté de Leeds ce jeudi. Priorité de Marcelo Bielsa, le jeune milieu de terrain français du Bayern Munich a même passé sa visite médicale ces dernières heures.

Et pourtant, l'affaire ne se fera pas et le natif de Strasbourg est de retour en Allemagne. Comme annoncé par Sky Sports en Angleterre et Sky en Allemagne, les deux clubs ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Les Bavarois ne souhaitent plus vendre le jeune tricolore.