Algérie, Barrages CdM 2022 : Djamel Belmadi prend ses responsabilités

Après avoir raté la qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Algérie aura l'occasion de faire son retour sur la scène internationale au Qatar l'automne prochain. Mais pour cela, il faudra passer par une double confrontation face au Cameroun dans ce duel entre deux champions d'Afrique récents (2017 pour le Cameroun, 2019 pour l'Algérie).

En conférence de presse avant le match aller au stade de Japoma - qui n'avait pas porté bonheur aux Verts à la dernière CAN - le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi a confirmé ses ambitions : «Nous avons envie d'offrir à notre peuple une qualification en Coupe du Monde. Si on ne se qualifie pas je prendrai mes responsabilités. J'ai envie que mon pays participe à la Coupe du monde. Tout le monde est sous pression quand on est coach, même Mancini.»