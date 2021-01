Rio Ferdinand compare Amad Diallo à Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Transféré cet été de l'Atalanta à Manchester United et définitivement arrivé cet hiver, le jeune ailier droit Amad Diallo (18 ans) va enfin bientôt pouvoir endosser le maillot du club anglais. Pour le plus bonheur de l'ancienne gloire des Mancuniens Rio Ferdinand qui est complètement sous le charme du joueur. Dans son podcast Rio Ferdinand Presents FIVE, il n'a pas hésité à le comparer à Cristiano Ronaldo avec qui il a évolué pendant plusieurs années à Manchester United.

«Ce mec lui ressemble beaucoup. Si vous voyez ses vidéos et entendez la façon dont les gens parlent de lui ... Potentiellement, il peut devenir un joueur de classe mondiale, s'il s'applique bien. Je ne veux pas mettre trop de pression sur Diallo mais personne ne connaissait le potentiel de Ronaldo lorsque nous l'avons acheté, à part le Portugal», a-t-il expliqué. C'est ce qu'on appelle une belle déclaration d'amour.