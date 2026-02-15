Nice : Claude Puel franchit un cap historique en Ligue 1

Avec 658 matches dirigés en Ligue 1, Claude Puel atteint un chiffre symbolique. Ce dimanche soir, à l’occasion du déplacement de l’OGC Nice sur la pelouse de l’OL, le technicien de 64 ans rentre dans l’histoire de la première division et monte sur la troisième marche des entraîneurs ayant coaché le plus de matchs en L1. Seuls Guy Roux (895) et Kader Firoud (782) font mieux, tandis que Puel devance des noms emblématiques comme José Arribas (654) ou encore Frédéric Antonetti (631) dans ce classement.

Passé par Monaco, Lille ou encore Southampton en Premier League, Puel continue donc ces belles aventures sur le banc des Aiglons, notifiant tout son talent et son expérience. Pour rappel, au cours de sa carrière, il a lancé 53 joueurs de moins de 20 ans en Ligue 1. Une situation qui place le Niçois parmi les figures les plus emblématiques dans l’Hexagone, notamment après le départ de Franck Haise.