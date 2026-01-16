Barça : Ter Stegen a une porte de sortie

Flick et Ter Stegen sont fixés sur l’avenir du gardien allemand. Personne ne remplacera Joan Garcia dans les buts catalans. Jusqu’en juin, la situation paraît verrouillée pour que l’ancien rempart du Borussia Mönchengladbach (33 ans) puisse s’imposer dans les cages. Avec l’arrivée de Joan García, et la longue blessure de Ter Stegen, celui-ci ne devrait plus avoir sa place, même avoir la moindre minute. Dans l’optique de disputer la Coupe du monde avec l’Allemagne, un départ semble donc inévitable. Par ailleurs, d’après les récentes informations révélées par AS, Gérone est pour l’instant le seul club à s’être manifesté, étudiant un prêt jusqu’à la fin de la saison. Le Barça ne s’y opposerait pas, allant jusqu’à proposer de prendre en charge une partie du salaire. Une première porte de sortie qui ne l’éloignerait pas beaucoup, jouant ainsi dans le même championnat.

La suite après cette publicité

Or, ses problèmes physiques récents restent une situation délicate pour Gérone. Pas plus tôt que la semaine dernière, il a dû quitter le stage des Blaugranas à Djeddah (Arabie saoudite) pour rentrer à Barcelone afin d’être examiné par son docteur qui l’avait opéré du genou droit fin septembre. Après vérification, il était retourné au camp de base. Ce facteur pourrait donc peser dans sa décision de tenter ou non une aventure dans un autre club de Liga. L’objectif premier serait d’accepter un prêt jusqu’à cette fin de saison, afin de retrouver du temps de jeu et participer au Mondial cet été. Pour rappel, il est sous contrat jusqu’en 2028 en Catalogne où il a entamé sa dixième année.