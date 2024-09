TFC-OL : Pierre Sage n’est pas satisfait

L’Olympique Lyonnais a sûrement été miraculé ce dimanche après-midi. Souvent mal payé depuis le début de saison, le club rhodanien est allé chercher la victoire au bout du suspense à Toulouse. Rapidement menés dans la partie, les Gones ont vite égalisé avant que Malick Fofana ne délivre les siens dans le temps additionnel du match. Un hold-up qui fait forcément les affaires de Pierre Sage. Décrié depuis le début de saison, le technicien lyonnais va s’offrir du répit malgré un choix discutable au début de la rencontre en faisant 8 changements dans sa compo de départ par rapport à celle alignée contre l’Olympiakos en milieu de semaine. Interrogé au micro de DAZN à l’issue de la rencontre, le coach de 45 ans est revenu en détail sur la victoire aux forceps de son OL en Occitanie :

«On a gagné avec le résultat, mais la performance était compliquée. Repasser en 4-2-3-1 a fermé leur possibilité. Il faut savoir gagner en souffrant et c’est quelque chose qu’on a su faire. On était un peu fatigués et les joueurs qui étaient dans le onze ont souffert de ne pas avoir beaucoup joué dernièrement. C’est un parti pris discutable d’avoir tout changé ou presque dans la compo mais ça nous permet d’avoir des possibilités pour la suite. J’étais assez surpris qu’on marque. Je ne m’attendais pas à grand-chose vu notre match. La réaction à la perte de balle m’a dérangé. Je leur ai dit à la mi-temps. Zaha ? Ça a été le premier joueur à sortir donc j’ai vu les mêmes choses que vous. Ça va repartir pour lui, il va s’intégrer. Il va comprendre quel est l’état d’esprit que l’on attend de lui, j’en suis persuadé. À la mi-temps, on a reparlé du souci défensif et on est repassé en 4231. Je leur ai dit qu’avec notre possession, ce n’était pas bon et j’ai parlé aussi de quelques attitudes dérangeantes. J’ai dit à Georges qu’il va faire 200 appels dans un match et le 201e sera le bon. Je lui ai dit de se mettre au service de l’équipe et je pense qu’il a pu le faire en seconde. Il aurait pu marquer sur corner. Ça va venir, car il a le bon état d’esprit. J’ai toujours eu confiance en Cherki. J’étais très content qu’il prolonge. Il n’a pas pu se préparer, mais ça reste un super joueur. Sa sortie médiatique d’il y a une semaine, j’espère que vous pourrez l’oublier rapidement.»