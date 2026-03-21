C3 : Rothen dézingue l’OL et le LOSC après leurs éliminations

L’élimination de l’OL et de Lille en Ligue Europa n’est pas passée auprès de Jérôme Rothen. Sur RMC Sport, le consultant n’a pas mâché ses mots après une semaine européenne ratée pour les clubs français, pointant un niveau insuffisant et des occasions manquées. « Je croyais à une autoroute pour Lyon… On n’a même pas passé le péage au final », a-t-il lâché, avant d’enchaîner sur le LOSC : « Lille se fait sortir par un Aston Villa en méforme depuis deux mois ». Très agacé, il a reconnu son propre excès d’optimisme : « tous les ans j’y crois, comme un con ».

La suite après cette publicité

Mais Rothen est allé encore plus loin en remettant en question la légitimité de ces équipes sur la scène européenne : « en plus ces équipes se battent pour refaire la Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais laissez la place aux autres ! » Même la qualification de Strasbourg en Ligue Conference ne trouve pas grâce à ses yeux : « Strasbourg s’est qualifié mais… que c’était dur ! Face à qui ? Rijeka ? Il n’y a pas un seul joueur qu’on connaît ». Un coup de gueule global qui reflète son inquiétude pour le niveau du football français en Europe.