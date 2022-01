OL-PSG : les regrets des Lyonnais

La suite après cette publicité

Durant 68 minutes de jeu, l'OL a mené au score face au PSG en clôture de cette 20e journée de Ligue 1. Forcément, les Gones y ont cru à cette victoire, qui à la vue de la première période, n'aurait pas du tout été volée. Les changements opérés par Mauricio Pochettino ont fait la différence et permis au club de la capitale de prendre un point devant les 5000 spectateurs du Groupama Stadium (1-1).

Lyon peut avoir des regrets, d'autant que dans la période actuelle, une victoire, chose qui n'est plus arrivée en championnat depuis le 28 novembre, aurait été bonne à prendre. «Il y a des regrets je pense, car quand on mène 1-0 durant 70 minutes, c'est sûr qu'il y a des regrets quand on ne gagne pas. Nous aurions pu faire plus avec le ballon et jouer un peu plus haut. Ce sont des choses à corriger pour la suite», prévenait Maxence Caqueret après la rencontre.

De bonnes bases pour la suite

Qui dit regret, dit également satisfaction. L'OL a malmené le leader du championnat durant une bonne partie de la rencontre. On peut aussi voir le verre à moitié plein. Les Gones ont affiché un visage séduisant par moment et peuvent s'appuyer là-dessus pour espérer remonter au classement, eux qui occupent ce soir une 11e place qui ne reflète pas la qualité de l'effectif.

C'est justement ce que veut croire Peter Bosz. «L'état d'esprit était super. J'ai essayé de mettre en place une stratégie avec un bloc médian, même bas, très compact. Avec la volonté de bien défendre. Les joueurs ont tout donné. Certains d'entre eux ne s'étaient entrainés que trois fois avec le groupe. Ils ont manqué de puissance à la fin. J'ai demandé aux joueurs dans le vestiaire : "Est-ce qu'on est contents avec un point ?" Oui, il faut être content avec un point.»