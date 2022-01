Ligue des Champions : Thibaut Courtois lance le choc face au PSG

Le Real Madrid l’a toujours mauvaise contre l’UEFA. Pour rappel, lors du « premier » tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la Casa Blanca avait hérité du Benfica. Obligée de refaire la procédure suite à une erreur de boule, l’instance dirigeante du football européen a finalement réservé un tirage bien plus compliqué pour les Merengues : le PSG. Le 15 février prochain, c’est donc un choc XXL qui sera proposé aux spectateurs du Parc des Princes entre Parisiens et Merengues.

Un match sur lequel est revenu Thibaut Courtois, dans un entretien accordé au journal AS. « C’est un adversaire difficile et ce sera un duel très difficile et compétitif. Ce sera une finale avant l’heure. Mais le Real Madrid est à un bon niveau et je pense qu'on peut passer. Ce sera un match dans lequel ce seront les détails qui feront les différences, comme un arrêt ou un but. L'essentiel sera d'être concentré et uni et d'arriver bien, sans absents, ni de blessés. »

Le collectif merengue pour contrer Paris

Invité à s’exprimer sur les qualités du PSG, le Belge, souvent habitué à lâcher quelques punchlines bien senties, a bien conscience que son équipe va affronter une armada de stars. Mais pour lui, les noms ne font pas tout. « Le PSG a de grands joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar... mais c'est plus que ça. C'est un bloc complet. Ils ont du talent dans tous les domaines, mais le football d'aujourd'hui est basé plus sur le collectif que sur des individualités. Parce que si vous avez peur, entre guillemets, de quelqu'un, tout se complique quand un autre joueur apparait. Il est vrai qu'un joueur talentueux peut marquer un but de nulle part, mais vous devez vous soucier davantage de le stopper en tant qu'équipe. »

Pour contrarier les plans parisiens, le Real Madrid misera sur son collectif. Mais pas seulement. « C'est une équipe qui aime avoir le ballon, donc il va falloir essayer de leur prendre le ballon. Mais ils ont aussi de la qualité et de la vitesse devant, donc ce sera important d'arrêter les contre-attaques quand on aura une perte de balle. Et puis il sera important qu'on montre notre efficacité, qui consiste à garder sa cage inviolée et, si on a trois occasions, à en marquer deux. » Paris est prévenu !