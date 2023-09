OM : un rassemblement de supporters organisé pour soutenir Longoria & co

Ce soir, l’Olympique de Marseille va défier l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Un match disputé dans un contexte particulier puisque l’écurie phocéenne a pris feu en coulisses. Marcelino est parti, quatre dirigeants ont été menacés et ont pris du recul et certains groupes de supporters sont pointés du doigt pour s’en être pris à Pablo Longoria et ses équipes. De nombreux fans marseillais n’ont visiblement pas l’intention de lâcher l’affaire et veulent soutenir le président de 37 ans, qui a donné une interview bouleversante à La Provence.

Ainsi, RMC Sport rapporte que des fans de l’OM ont décidé d’organiser un rassemblement samedi à 12h devant le centre d’entraînement pour afficher leur soutien aux dirigeants. «Suite aux événements survenus lundi 18 septembre en fin de journée, le peuple marseillais souhaite montrer son soutien à Pablo Longoria et Javier Ribalta en se rassemblant devant la Commanderie de manière pacifiste samedi 23 septembre 12h. Aucune forme de violence ne sera tolérée. Nous sommes animés par la même passion, nous comptons sur vous pour assurer le bon déroulement de ce rassemblement.» Le calme après la tempête ?