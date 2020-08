La shopping list ambitieuse d'Andrea Pirlo pour l'attaque de sa Juventus

Depuis la nomination d'Andrea Pirlo à la tête de la Juventus, la presse italienne se lâche et annonce un grand chamboulement. Tout porte à croire que l'ancien milieu de terrain de la Vieille Dame compte nettoyer et renouveler l'effectif turinois, parfois un peu vieillissant. D'où la décision express de se séparer de Blaise Matuidi, parti rejoindre David Beckham à l'Inter Miami. D'autres joueurs comme Sami Khedira ou Douglas Costa, entre autres, devraient suivre.

La suite après cette publicité

Et au niveau des arrivées alors ? Pour l'instant, c'est plutôt calme, et il faudra probablement attendre la fin de la Ligue des Champions pour que les grosses écuries commencent à s'échanger les vignettes. Pirlo pourra compter sur Arthur, recruté avant sa nomination, mais c'est visiblement surtout pour son secteur offensif que la légende du football transalpin veut recruter. Et ce, alors que l'avenir de Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo à Turin reste assez flou, puisque le premier pourrait être vendu pour remplir les caisses, alors que le Portugais aurait des envies d'ailleurs. Comme nous vous l'expliquions en exclusivité sur Foot Mercato, Leonardo (PSG) a déjà discuté avec Jorge Mendes...

Andrea Pirlo veut du beau monde

Le champion d'Italie ne veut donc pas être pris au dépourvu et comme l'explique Sky Italia, celui qui va débuter sur les bancs de touche a présenté une liste d'attaquants qu'il aimerait enrôler à sa direction au cours de réunions tenues ces dernières heures. Dans cette liste, on retrouve Arkadiusz Milik (Naples), déjà suivi par le club et très apprécié par Pirlo également.

Viennent ensuite Edin Dzeko (AS Roma), ainsi que Duvan Zapata (Atalanta) et un attaquant bien connu de la maison, Alvaro Morata (Atlético de Madrid), qui avait évolué au club entre et 2014 et 2016. Alexandre Lacazette (Arsenal) a aussi été mis sur la liste par l'Italien, d'autant plus qu'il est considéré comme le meilleur choix niveau qualité-prix, surtout par rapport à Milik. Enfin, celui qui a défendu les couleurs de l'AC Milan et de la Juve, entre autres, est aussi fan de Raul Jimenez (Wolverhampton), également courtisé par son club depuis quelque temps déjà. Du beau monde en somme !