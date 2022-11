France - Danemark : les compositions probables

La suite après cette publicité

La France est déjà de retour sur les terrains. 4 jours après avoir battu facilement l'Australie 4-1 pour son premier match, l'équipe de Didier Deschamps affronte le Danemark à 17h, et peut d'ores et déjà valider son billet pour les 8es de finale de la compétition, pour le plus grand bonheur des parieurs tricolores. Pour cela, il faudra l'emporter, alors que les Danois ont moins bien démarré en obtenant un triste nul 0-0 face à la Tunisie. Eux aussi courront après la victoire pour rectifier leur situation.

Probablement rassuré après le premier match, Deschamps a déjà quelques certitudes. L'animation a bien fonctionné et devrait être la même pour cette seconde rencontre. C'est au niveau de la défense qu'il existe quelques incertitudes. Lloris le capitaine démarrera dans le but mais devant lui, il y a des changements à prévoir. En difficultés, Pavard serait cette fois mis sur le banc au profit de Jules Koundé, tandis que, sans surprise Theo Hernandez remplacera son frère, Lucas, gravement blessé et forfait pour le reste de la compétition.

L'incertitude Varane

Varane pourrait bien faire son retour en charnière, lui qui se remet d'une blessure au mollet. Si le Mancunien tient bien sa place dans le onze, il sera associé à Dayot Upamecano, lequel a réalisé un match très solide face aux Australiens. Dans le cas contraire, le Munichois composera à nouveau la défense centrale en compagnie de Konaté. Pour le reste, les Bleus ne devraient pas changer. Tchouameni et Rabiot sont attendus au milieu, avec Griezmann un cran plus haut, en soutien d'un trio Dembélé-Giroud-Mbappé.

Kasper Hjulmand est lui pressenti pour modifier certaines choses. Le sélectionneur danois n'aura pas vraiment le choix puisque Delaney est forfait pour le reste du Mondial. Schmeichel sera bel et bien titulaire derrière une défense à trois : Andersen-Kjaer-Christensen. Kristensen et Maehle occuperont les ailes, avec Höjbjerg et Eriksen, aligné un cran plus bas, dans l'entrejeu. Devant, Skov Olsen et Damsgaard devraient évoluer avec Poulsen, préféré cette fois à Dolberg.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur un premier but d’Olivier Giroud coté à 5,40, pour remporter 54€. (cotes soumises à variation)