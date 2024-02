Ibrahima Konaté raconte les coulisses du départ de Jürgen Klopp

L’été prochain, Liverpool va changer d’ère. L’entraîneur mythique Jürgen Klopp va quitter le club après neuf saisons sur le banc. Une décision qui a surpris tout le monde, y compris les joueurs de Liverpool. Invité au micro de Téléfoot, Ibrahima Konaté (24 ans) a expliqué comment il a appris la nouvelle.

«Il nous l’a dit dans le vestiaire, comme ça, un matin, en réunion. Franchement assez surpris. Je ne m’y attendais pas dans le contexte dans lequel on était», a d’abord expliqué Konaté. «On doit vivre avec, mais dans le côté positif. C’est sa dernière saison avec nous, on veut lui accorder le meilleur départ possible pour tout ce qu’il a fait pour ce club mythique,» a ensuite commenté le défenseur central des Reds.