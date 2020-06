Jérôme Rothen juge Mbaye Niang incapable de réussir à l'OM

Après 21 buts buts marqués en 55 matches de Ligue 1 sous le maillot du Stade Rennais, Mbaye Niang (25 ans) a complètement relancé sa carrière en Bretagne. Acheté définitivement au Torino l’été dernier contre 15 M€, l’international sénégalais (23 sélections, 4 buts) est désormais lié aux Rouge-et-Noir jusqu’en 2023. Cependant, l’ancien pensionnaire du Stade Malherbe de Caen a encore une fois clamé publiquement son envie de revêtir le maillot de l’Olympique de Marseille. Un transfert auquel Jérôme Rothen ne croit pas trop. Et pas pour des raisons financières.

« Quand tu regardes sa carrière en chiffres, tu peux juste dire : depuis deux ans, il s’est stabilisé enfin dans un club. Il a eu un long contrat à Milan où il a été prêté tous les ans. A Rennes, il a peut-être trouvé un club à son standing, à son potentiel. Parce qu’il a quatre ou trois ans de contrat, il se dit au bout d’un an : « je vais aller voir ailleurs ». C’est un mec instable. Il a fait deux ans à Rennes, c’est bien. Imagine il arrive à ses fins et il signe à Marseille. Ça va être bien six mois à Marseille parce que c’est grand club, la Ligue des Champions… Il a eu l’expérience à Milan qui est un grand club, au-dessus de tous les clubs français. (…) Il n’a pas réussi et il sait que dans ces clubs-là, il sait que ce n’est pas qu’être professionnel, c’est être encore plus sérieux. Il est incapable de faire ça. Je lui souhaite d’aller à Marseille et de s’éclater. (…) Il signe à Marseille, tu ne le verras pas (faire des écarts), il va se mettre dans le truc. Mais une fois qu’il va prendre confiance et marquer des buts, il va retomber dans le laxisme à l’entraînement. Parce que c’est sa mentalité, c’est comme ça et il va tomber aux oubliettes et va faire un an ou deux à Marseille et après on va dire qu’il faut s’en séparer », a-t-il indiqué au micro de RMC Sport. L’attaquant du SRFC appréciera.