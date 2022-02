La folle ambition de Dusan Vlahovic avec la Juve, le retour d’Eriksen est applaudi par la presse anglaise

La suite après cette publicité

Les grandes ambitions de Dusan Vlahovic avec la Juventus

Vainqueur 3-2 sur la pelouse d'Empoli ce samedi lors de la 27ème journée de Serie A, Dušan Vlahović s'est illustré en inscrivant un doublé. C'est «Juvlahović» titre le Corriere Dello Sport. Le Serbe a déjà marqué 4 buts en 6 matches sous le maillot noir et blanc. Quant à la Gazzetta Dello Sport c'est une «Juve force 7» qui l'a emporté face à Empoli comme indiqué sur la première page du journal au papier rose. La Juve n’est plus qu’à 7 point de l’AC Milan, le leader du championnat. Le coach Massimiliano Allegri nie que le titre est un objectif en conférence de presse, et se concentre sur la Ligue des Champions. Mais Vlahović à plus d’ambitions. «J'y crois» titre Tuttosport. Il a présenté en conférence de presse qu’ils vont «prendre un match à la fois et voir ce qui arrive».

Le come-back de Christian Eriksen applaudi par la presse anglaise

Entré en jeu ce samedi à la 51ème minute après huit mois d'absence, Christian Eriksen a fait son grand retour hier avec ses nouvelles couleurs de Brentford. Le Danois s’est déclaré comme un «homme heureux». Pour rappel, le joueur de 30 ans a été victime d'un arrêt cardiaque lors du premier match du Danemark à l’Euro 2020 contre la Finlande. Son équipe a perdu ce samedi contre Newcastle sur le score de 2-0, mais ce come-back était un «grand moment de football» pour Thomas Frank, le coach des Bees et le Daily Mirror. Il était «impatient d'être de retour» affirme le Daily Star. Eriksen, le premier joueur de Premier League équipé d'un défibrillateur. Le Daily Star le définit comme un «homme miraculeux».

Roman Abramovitch délègue la gestion de Chelsea

Toujours en Angleterre, Roman Abramovitch le propriétaire de Chelsea a annoncé qu'il déléguait la gestion et l'entretien du club à la Fondation des Blues, afin d'éviter les sanctions que pourrait lui faire subir le Royaume-Uni depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. The Sun titre «je démissionne» ce dimanche matin. Homme politique entre 2000 et 2013, Abramovitch est considéré comme un soutien historique de Vladimir Poutine. Si les ministres britanniques avaient exhortés à saisir ou à geler les avoirs d'Abramovitch au Royaume-Uni, Chelsea serait en pleine faillite sans précédent.