Ligue des Champions

PSG : Ousmane Dembélé est incertain contre Monaco

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Ce mercredi, le PSG a une qualification à aller chercher en 8es de finale de la Ligue des Champions contre Monaco. Vainqueur à l’aller après un match animé sur le Rocher (2-3), les Parisiens devront confirmer ce bon résultat au Parc des Princes. Alors qu’il s’était blessé à l’aller, Ousmane Dembélé pourrait encore être absent pour la manche retour.

En effet, remplacé par un grand Désiré Doué lors du match aller, le Ballon d’Or en titre est incertain pour le match de ce mercredi selon les dernières informations de RMC Sport. Déjà forfait contre Metz le week-end dernier, le Français a travaillé en salle ces derniers jours. De son côté, Senny Mayulu, touché au mollet, se dirige vers un forfait tandis que Fabian Ruiz est également incertain avant le match retour face aux Monégasques.

Pub. le - MAJ le
