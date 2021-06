OL : ça bouge autour de Héritier Deyonge !

Quel avenir pour Héritier Deyonge ? De retour à l’Olympique Lyonnais suite à un prêt court à Utrecht au cours duquel il a pu enchaîner les matchs au sein de l’équipe réserve évoluant en deuxième division néerlandaise (8 matches et une passe décisive au compteur), le latéral gauche attise les convoitises.

Selon nos informations, le défenseur belge de 19 ans, recruté en 2019 par les Gones, figure dans les petits papiers de clubs de Serie A et de Jupiler Pro League, parmi lesquels se trouvent notamment la Fiorentina, le Club Bruges ainsi que le Standard de Liège. Le gaucher passé par le PSV Eindhoven a donc des semaines agitées devant lui… À moins qu’il ne décide simplement de rester entre Rhône et Saône et de se battre pour sa place, l’arrivée du technicien néerlandais Peter Bosz pouvant lui être favorable.