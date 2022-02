JT Foot Mercato : Lionel Messi en plein cauchemar

La suite après cette publicité

Le spleen de Lionel Messi

Lionel Messi est méconnaissable depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le septuple ballon d'or éprouve toutes les peines du monde à s'adapter à son nouvel environnement et cela se ressent sur le terrain où il semble loin d'être épanoui. Selon les médias espagnols, il serait carrément en plein cauchemar. L'Argentin ne serait tout simplement pas heureux à Paris. « La maison de Messi n’a ni terrain de foot, ni piscine, ni le très grand jardin de sa luxueuse villa où il vivait à 20 kilomètres de Barcelone, avec vue sur la montagne et la mer. La langue, le climat, les amis et Barcelone : tout cela manque à Leo Messi.»

Messi garde une influence au Barça

Tireur malheureux lundi en Coupe de France contre Nice, Xavi Simons arrive en fin de contrat l'été prochain avec le PSG. Si son nom circule chez son ancien club, le Barça, le Néerlandais pourrait ne pas faire son retour. En effet, Lionel Messi aurait conseillé son ancien coéquipier Xavi de ne pas recruter le milieu de terrain. La raison ? Simons n'aurait pas progressé aussi bien sportivement qu’humainement depuis son départ du Barça.

Le cas Ousmande Dembélé divise

Le feuilleton Ousmane Dembélé n'a pas livré son dénouement cet hiver. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs dont le Paris SG, l'international français est finalement resté en Catalogne. Toujours décidé à ne pas prolonger, l'intéressé divise. Si Joan Laporta a indiqué publiquement que c'est Xavi qui trancherait pour le faire jouer ou non, la réalité serait tout autre... Les deux têtes pensantes du club ne seraient pas d'accord. Le président veut que Dembélé reste en tribunes pour les 6 prochains mois, alors que Xavi estime que ce n'est pas bon ni sportivement, ni pour l'image du club.