JO : la prise de position forte de Warren Zaïre-Emery

C’est un sacré casse-tête auquel est confronté Thierry Henry. Sélectionneur olympique, l’ancien attaquant de légende des Bleus doit composer une liste pour ces JO de Paris en sachant que bon nombre de clubs ne vont pas libérer leurs joueurs. C’est le cas du Real Madrid, ce qui devrait donc empêcher Mbappé ou Camavinga de jouer. Quant au PSG, on ne sait pas encore… Mais Warren Zaïre-Emery lui a très envie d’y être.

« C’est sûr que ça fait très envie de participer à une compétition comme ça. Après, je ne sais pas où je serai. Je donnerais tout si j’y suis pour aider l’équipe de France. Si c’est possible pourquoi pas mais je ne choisis pas. C’est une fois dans la vie, si je peux, participer je le ferais. Franchement, tant que je joue au football je suis content. Après il y a beaucoup de matchs sur la saison. Mentalement, je ne sais pas et physiquement je donnerai tout. Cela ne me fait pas peur. Si j’y suis je donnerai tout », a lancé le jeune milieu de terrain parisien en conférence de presse, lui qui devrait déjà disputer l’Euro avec les A. Les dirigeants parisiens devront trancher…