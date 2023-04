Le RB Leipzig pose un ultimatum à Dani Olmo

S’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, Dani Olmo (24 ans) est déjà un casse-tête pour le RB Leipzig, à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. En effet, selon les dernières informations de Sky Sport Germany, le club allemand a proposé à son milieu offensif allemand une dernière offre de prolongation, avec une revalorisation salariale, afin de le convaincre de poursuivre son aventure avec l’actuel quatrième de Bundesliga.

La suite après cette publicité

De plus, l’international de la Roja (30 sélections, 6 buts) a déjà publiquement exprimé son envie de retourner en Espagne, précisément dans son club formateur, le FC Barcelone (2007-2014), qu’il a quitté pour la Croatie et le Dinamo Zagreb. Pour cela, le club filial de Red Bull voudrait lui faciliter quelque peu un départ en Catalogne, mais ferait tout son possible pour ne pas le voir quitter la Saxe gratuitement dans un peu plus d’un an. Affaire à suivre.

À lire

Chelsea regrette d’avoir bradé Timo Werner