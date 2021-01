L'OM touche au but pour Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

Si cela ne dépendait que de l'Olympique de Marseille et d'Arkadiusz Milik, le buteur polonais porterait déjà la tunique phocéenne. Mais comme dans tout transfert, il y a une troisième partie qui a son mot à dire, en l'occurrence Naples. Si l'accord entre le club du sud de la France et l'attaquant est total depuis quelques jours déjà, Pablo Longoria et ses équipes négocient intensément avec l'écurie de Serie A.

Alors que l'Atlético de Madrid s'est retiré du dossier et a misé sur Moussa Dembélé, l'état-major de Naples semble se montrer désormais moins exigeant alors qu'il demandait 15 millions d'euros en début de négos. Plusieurs médias italiens sérieux y vont de leurs informations ce samedi, avec des chiffres légèrement différents mais qui vont tous dans le même sens : les deux clubs se rapprochent clairement.

C'est très bien parti

Pour Il Mattino, le joueur touchera 4,2 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Quant à l'indemnité de transfert, Naples demanderait 13 millions d'euros alors que les Marseillais ne seraient pas prêts à dépasser les 10 millions d'euros. En revanche, les Napolitains ont déjà dit oui quand leurs homologues marseillais leur ont demandé de régler le paiement en 5 échéances.

De son côté, la Gazzetta dello Sport évoque un salaire de 3,5 millions d'euros (net) et une durée de contrat de quatre ans. Elle mentionne une offre de 7 millions d'euros + 2 millions de bonus réalisée par les Phocéens, et précise que la négociation est bien engagée. Naples souhaite en revanche toucher 20 à 25% du montant de la revente. Du côté de Sky Italia, on affirme qu'il n'y a que deux millions d'euros qui séparent les deux clubs. Des sommes sensiblement différentes en fonction de chaque média, mais tous semblent unanimes : on est proche d'un dénouement positif pour l'OM.