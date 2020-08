PSG - Bayern : Zinedine Zidane et le joli parcours du PSG

Vainqueur de la Ligue des Champions en tant que joueur (2002) et entraîneur (2016, 2017, 2018) avec le Real Madrid, Zinedine Zidane connaît très bien la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais cette saison, ses Merengues ont été éliminés par Manchester City en quart de finale. Le technicien français aura tout de même un œil sur la finale entre le PSG et le Bayern Munich dimanche soir (21h). Et pour lui, les parcours du club de la capitale et de l'OL, éliminé en demi-finale, sont une bonne nouvelle pour le football français.

«La finale, on sait ce que c'est, il n'y pas de favori. Il faut être bon ce jour-là, le jour-J ! Il y aura deux grandes équipes, deux belles équipes, parce que ce n'est pas un hasard. Celui qui arrive en finale le mérite. C’est une compétition très difficile et donc Paris mérite d'être en finale. D'avoir ces clubs français à ce niveau de la compétition, c'est top pour le football français», a déclaré l'ancien milieu de terrain français à Téléfoot.