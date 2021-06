Euro 2020, Italie : Marco Verratti, un homme heureux et en forme

Un parcours sans faute. L'Italie s'est aisément qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020 en alignant une troisième victoire en autant de rencontres, faisant du Pays de Galles sa nouvelle victime ce dimanche (1-0). Pour cette affiche, Marco Verratti (28 ans) a effectué son grand retour de blessure avec la Squadra Azzura, lui qui n'avait plus joué depuis le 4 mai dernier un soir de demi-finale retour à Manchester avec le PSG (0-2). Interrogé à l'issue de la rencontre, Petit Hibou, auteur de la seule passe décisive de cette partie, n'a pas caché sa satisfaction au regard de la performance collective italienne.

La suite après cette publicité

« C'était notre objectif, de gagner. On a eu la possession. On a fait un beau match. C'était très dur physiquement. On est contents de la victoire. On sait que tout le monde peut gagner. Il n'y a pas vraiment d'équipe plus forte qu'une autre. On est 6 ou 7 équipes qui veulent aller en finale. On doit tout donner, il n'y a pas de match facile. On joue contre des grands joueurs. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'était incroyable », a-t-il dans un premier temps lâché au micro de beIN SPORTS, avant de rassurer sur son état de forme. « Je me sens très bien, j'ai beaucoup travaillé pour revenir. Je pense que ça va bien, je suis arrivé à faire 90 minutes et ça ira bien pour la suite. »