Le Real Madrid aurait déjà bouclé 3 transferts… pour seulement 30 M€ !

L’année 2026 va être décisive pour le Real Madrid. Et surtout, il faut s’attendre à une petite révolution dans l’effectif merengue, quels que soient les résultats obtenus sur la deuxième partie de saison et quel que soit le coach présent sur le banc de touche du Bernabéu ces prochains mois. Ces derniers jours, la presse madrilène confirme ainsi la volonté de la direction de sécuriser, au minimum, deux renforts de poids en vue de la saison prochaine. D’abord, un défenseur central, avec le nom de Marc Guéhi (Crystal Palace) qui prend de l’ampleur jour après jour, ainsi qu’un grand milieu de terrain. Si Vitinha (PSG) est le rêve des Merengues, tout indique que Kees Smit (AZ Alkmaar) est l’option la plus réaliste actuellement.

Et ça, c’est sans compter sur de possibles départs, puisque l’avenir de joueurs comme Vinicius Jr ou Rodrygo Goes reste très flou, et qu’en cas de vente à l’été 2026, ils devraient aussi être remplacés. Mais les décideurs madrilènes savent qu’il faudra plus que deux ou trois joueurs pour changer une dynamique collective assez négative, avec un vestiaire souvent critiqué et qualifié d’un peu trop paresseux et pas forcément bosseur.

Du joli monde pour pas cher !

En ce sens, les dirigeants du club de la capitale espagnole souhaitent recruter plusieurs joueurs de complément histoire de bien garnir l’effectif et apporter du sang neuf. Comme indique Defensa Central et comme d’autres médias madrilènes l’expliquent depuis un moment déjà, trois anciens de la maison devraient faire leur retour et la direction aurait déjà décidé de lever leurs options de rachat. Le premier et le plus connu d’entre eux n’est autre que Nico Paz (21 ans), la vedette argentine de Côme, qui peut même prétendre à un rôle important dès la saison prochaine tant il cartonne en Italie, avec 6 buts et 6 passes décisives cette saison en Serie A.

Son coéquipier Jacobo Ramon (20 ans), qui a quitté le Real Madrid l’été dernier, s’est lui aussi imposé très rapidement en Italie, s’affirmant comme un défenseur central de présent et d’avenir, et ça n’est pas passé inaperçu aux yeux des dirigeants merengues. Enfin, Chema Andrés (20 ans), qui a lui aussi quitté Madrid pour signer à Stuttgart il y a quelques mois, s’est vite adapté à la Bundesliga et rend déjà des copies de haute volée en Allemagne. Le Real Madrid compte donc rapatrier ces trois joueurs, et en plus du côté sportif, il y a aussi un petit côté identitaire, avec la volonté d’avoir plus de joueurs formés à la maison dans l’équipe et prendre la relève des Nacho, Lucas Vazquez et compagnie. En plus de ça, grâce aux options de rachat qu’a le Real Madrid sur ces joueurs, environnant les 10 millions d’euros chacune, le total de ces trois opérations serait seulement de… 30 millions d’euros.