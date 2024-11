L’analyse sans détour de Thierry Henry sur le match de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a encore passé une rencontre à l’ombre, cette fois même dans le noir total. Hier face à Liverpool (2-0), le champion du monde 2018 n’a en effet jamais existé, la faute, aussi, à un Conor Bradley intraitable. Présent sur le plateau de l’émission CBS Sports Golazo, Thierry Henry a tenu à féliciter le latéral de Liverpool, et eu quelques mots sur la performance du Français.

«Tout ce qu’il a fait était parfait. On attendait Mo Salah, on attendait Mbappé, mais on a vu Conor Bradley, donc bravo à lui, a exprimé la légende des Gunners. On l’a vu aller vers l’avant à chaque fois (face à Mbappé), il en avait envie, il voulait défier Mbappé. (…) Conor Bradley était tout simplement exceptionnel, je pense qu’il n’a pas eu beaucoup à faire défensivement parce que Mbappé n’a pas fait grand-chose offensivement. Donc c’est aussi devenu très facile.»